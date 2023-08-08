Доля юаня на валютном рынке России выросла до 44% в июле

В июне она составляла 39,8%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Структура биржевого валютного рынка в России продолжила изменяться, доля юаня выросла до нового максимума - с 39,8% в июне до 44% в июле. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Доля "токсичных" валют на биржевом валютном рынке снизилась до 54,4% (в июне - 58,8%). При этом доля юаня во внебиржевом сегменте в июле выросла до 19,2% (в июне - 18,4%).

Во внешнеторговых операциях в июне доля юаня в экспорте осталась на уровне 25%, в импорте выросла до 34% (в мае - 25 и 31% соответственно). В стоимостном выражении месячная экспортная выручка в китайских юанях снизилась с $8,7 млрд до $8,1 млрд, а импортные платежи, напротив, увеличились с $8,2 млрд до $9,1 млрд.

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года Банк России, помимо регулярных операций по покупке - продаже иностранной валюты в рамках бюджетного правила, будет ежедневно продавать юани на сумму 2,3 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния для их размещения Минфином России в разрешенные финансовые активы внутри экономики страны.

В обзоре ЦБ также сообщается, что операции в рублях в экспорте в относительном выражении выросли с 40% в мае до 42% в июне. Доля импортных платежей в рублях в июне оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее. На этом фоне доля "токсичных" валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в июне до 30 и 32% соответственно (в мае - 32% и 35%).