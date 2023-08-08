Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на 44,4 млрд рублей

В целом за июль рубль ослаб на 2,3% относительно доллара США, отметили в ЦБ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на биржевом рынке и через крупнейшие банки на 44,4 млрд руб. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора.

Снижение сальдо внешней торговли продолжает оказывать давление на курс национальной валюты. В целом за июль рубль ослаб на 2,3% относительно доллара США. Объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6% (с $7 млрд в июне до $6,9 млрд в июле). "На фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за $1, население перешло к нетто-продажам иностранной валюты, совокупно продав за месяц валюты на 44,4 млрд рублей", - отметил Банк России.

При этом крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО) как основные агенты по реализации валютной выручки экспортеров. Несмотря на снижение продаж иностранной валюты экспортерами, объем реализованной СЗКО валюты вырос и составил 528 млрд рублей (в июне - 377 млрд рублей). Нетто-покупателями валюты на бирже в основном были банки, не относящиеся к СЗКО, приобретавшие валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов.

Объемы нетто-покупок данных кредитных организаций также выросли и в июле составили 524 млрд рублей (в июне - 400 млрд рублей). Также нетто-покупки иностранной валюты осуществляли нерезиденты из дружественных стран, суммарно за месяц они приобрели валюты на 89 млрд рублей (в июне - 111 млрд рублей).