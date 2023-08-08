ЦБ заявил о сокращении в июле покупок акций физлицами в 4,5 раза

По данным регулятора, в этот период нетто-покупки составили 2,9 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Инвесторы-физлица по итогам июля купили акций на общую сумму 2,9 млрд рублей, в июне нетто-покупки были более значительными и составили 13,1 млрд рублей. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в июле составила 81% (в июне - 80%).

Основными покупателями акций выступали некредитные финансовые организации (НФО) за счет собственных средств - они купили ценных бумаг на 9,3 млрд рублей. При этом в части доверительного управления НФО, напротив, стали нетто-продавцами акций на 1,1 млрд рублей.

При этом наибольшие объемы продаж акций на Московской бирже осуществляли нерезиденты из дружественных стран - за месяц на 10,4 млрд рублей. Доля продаж нерезидентов относительно общего объема нетто-продаж (по категориям участников) превысила 75% и стала максимальной с февраля 2022 года.