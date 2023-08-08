В Душанбе вручили призы финалистам программ развития предпринимательства при поддержке РФ

Он получили оргтехнику и оборудование для реализации бизнес-проектов

ДУШАНБЕ, 8 августа. /ТАСС/. Финалистам программ по повышению предпринимательских навыков, которые были организованы в Таджикистане при поддержке России, вручили призы в виде оргтехники и оборудования для реализации бизнес-проектов. Об этом сообщили в посольстве РФ в Душанбе.

"В Душанбе прошла церемония награждения финалистов программ "Финансовая грамотность для женщин" и Startup Talks, организованных бизнес-инкубатором Таджикистана и ПРООН (Программа развития ООН - прим. ТАСС) при финансовой поддержке России. 11 граждан Таджикистана получили ценные призы для реализации своих бизнес-проектов: ноутбуки, принтеры и другое профессиональное оборудование общей стоимостью $13 тыс.", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что оргтехнику также получат еще 25 молодых бизнесменов в республике. "Эти 36 призеров были отобраны на основе представленных ими бизнес-инициатив из 280 участников указанных образовательных программ по повышению предпринимательских навыков", - говорится в сообщении.

По данным российского дипломатического представительства в Таджикистане, эти программы входят в совместный проект России и ПРООН "Расширение возможностей молодежи путем профессионального развития и инноваций". На реализацию проекта в республике РФ выделила $2 млн.