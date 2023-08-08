Махонин рассказал о ходе подготовки к форуму "Россия - спортивная держава"

По словам главы Пермского края, завершаются все ремонтные работы объектов, благоустроили и отремонтировали Дворец спорта "Молот"

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы объектов форума "Россия - спортивная держава" в Пермском крае завершаются, подготовка к мероприятию в ближайшее время выйдет на финальный этап. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

"Буквально сегодня мы с представителями Федеральной службы безопасности, а безопасность для нас превыше всего, провели совещание, посвященное готовности объектов, которые будут принимать форум "Россия - спортивная держава". Сегодня идет подготовительная работа, все плейбуки подготовлены, программа сверстана. 26 августа мы рассчитываем на проведение в Перми заседания оргкомитета под председательством Дмитрия Николаевича Чернышенко, где будем финализировать готовность", - сказал Махонин.

"Кроме того, завершаются все ремонтные работы объектов. В частности, завершено благоустройство и ремонт Дворца спорта "Молот". В скором будущем начнем отмывание стен спортивного комплекса имени Сухарева, чтобы все блестело. В целом проблем никаких с подготовкой не наблюдаем", - добавил он.

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум пройдет с 19 по 22 октября в Перми.