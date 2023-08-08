Минфин 9 августа проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным сделкам проведут на следующий рабочий день

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России 9 августа проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК), сообщается в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года и ОФЗ-ПК выпуска 29024 с погашением 18 апреля 2035 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

"Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.