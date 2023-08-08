ЦБ заявил, что соцмедиа снижают мотивацию инвесторов развивать навыки на рынке акций

В частности, в 2022 году Банк России выявил факты манипулирования с использованием Telegram-каналов ценами акций ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ", ПАО "Пермэнергосбыт" и ПАО "Саратовэнерго"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Банк России отмечает рост влияния блогеров, инфлюенсеров и Telegram-каналов на розничных инвесторов, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора. ЦБ опасается, что социальные медиа могут снижать мотивации физлиц к развитию собственных навыков анализа рыночной и корпоративной информации, а также повлиять на отклонение котировок акций от справедливых значений.

"В настоящее время инфлюенсеры оказывают существенное влияние на финансовые решения значительного числа частных инвесторов: количество подписчиков ведущих финансовых блогеров в социальных сетях доходит до нескольких миллионов человек. При этом они не несут ответственности за предоставляемую информацию, советы и инвестиционные результаты своих читателей. Ряд блогеров предоставляют подписчикам рекомендации по приобретению конкретных ценных бумаг, продвигают собственные стратегии инвестирования с демонстрированием состава и результатов инвестирования портфеля ценных бумаг, тем самым влияя на поведение инвесторов и мотивируя их на определенные инвестиционные решения", - поясняет ЦБ.

Это повышает вероятность принятия частными инвесторами необдуманных и однотипных решений, опасается регулятор. При этом аудитория Telegram-каналов по инвестированию и финансам существенно меньше, чем у инфлюенсеров, однако отмечены случаи манипулирования через них акциями компаний второго и третьего эшелонов с малой капитализацией, указывается в обзоре.

В частности, в 2022 году Банк России выявил факты манипулирования с использованием Telegram-каналов ценами акций ПАО "Россети Юг", ПАО "ГИТ", ПАО "Пермэнергосбыт" и ПАО "Саратовэнерго".

"В публикациях нередко используются определенные тактики, которые вводят в заблуждение подписчиков (например, попытка завлечь вымышленными доходностями, предоставление аргументов в пользу только своей рекомендации, удаление старых записей с неудачными рекомендациями и так далее). Такого рода публикации в популярных Telegram-каналах могут приводить к необоснованным сделкам со стороны частных инвесторов, конечными выгодоприобретателями по которым являются авторы этих телеграм-каналов или связанные с ними лица", - считают в ЦБ.

По данным Московской биржи, всего за январь - февраль 2023 года было выявлено восемь попыток воздействовать на цены акций, за 2022 год - 13 попыток. По результатам анализа Банка России выявлено, что в торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженных "разгонам", участвовали 140 тыс. человек за квартал (это примерно 5-7% активных инвесторов).