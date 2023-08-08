Хуснуллин заявил, что строительство трассы М-12 от Москвы до Казани почти закончено

Вице-премьер РФ назвал это событие знаковым

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строительство федеральной трассы М-12 от Москвы до Казани почти завершено. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"Мы завершили мост через Волгу, надвижку. <…> Буквально мы вот с компанией "Автодор", строителями сегодня открыли. Это очень знаковое событие. То есть у нас теперь вся трасса [М-12] от Москвы до Казани соединена. Осталось только асфальт положить. И мы 20 декабря, как обещали, достроим всю трассу. 5 сентября готовы пустить дорогу до Арзамаса", - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что в 2024 году трассу планируется продлить до Екатеринбурга, а до Тюмени - в 2024-2025 годах.

Ремонт дорог

Говоря о ремонте дорог, вице-премьер отметил, что благодаря системным мерам поддержки и опережающему финансированию, в 2022 году было отремонтировано 176 млн кв м дорог. В этом году этот показатель уже достиг 180 млн кв м.

"Под это вы поручили, и мы получили опережающее финансирование за счет специальных бюджетных кредитов, которые мы регионам раздали. За счет этого мы выйдем на показатель обеспеченности региональных дорог на уровне 52%", - сказал Хуснуллин, подчеркнув, что изначально эта цель должна была быть достигнута только в 2024 году.

Также, по его словам, в текущем году планируется привести в нормативное состояние дороги в 105 агломерациях.