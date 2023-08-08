ЛНР первой из новых субъектов выполнила поручение Путина, подписав меморандум о наценке

По словам врио министра промышленности и торговли республики Ивана Леонова, Минпромторг ЛНР подписал соглашение с сетью супермаркетов Bazar

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) первая из четырех новых регионов РФ выполнила поручение президента России Владимира Путина, подписав меморандум на добровольное ограничение торговой наценки, сообщил журналистам врио министра промышленности и торговли ЛНР Иван Леонов.

"Согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, для всех новых регионов была поставлена задача: подписание меморандума между правительством региона с сетями. И сегодня мы видим, что подписан первый меморандум между торговой сетью и Минпромторгом на территории Луганской Народной Республики. Мы первые из четырех регионов выполнили это поручение", - сказал он.

Леонов рассказал, что Минпромторг региона подписал соглашение с сетью супермаркетов Bazar. Сеть насчитывает 14 супермаркетов на территории республики, включая города, находящиеся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения: Лисичанск, Кременная, Сватово и Северодонецк. "Данный факт поможет нам снизить цены на социально значимые товары. Мы определили, что у нас есть перечень из 24 товаров, на которые наценка будет осуществляться не более 5%", - объяснил врио руководителя Минпромторга ЛНР.

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Атлант-Маркет" Иван Ветуха добавил, что в ближайшее время торговая сеть откроет еще четыре новых магазина, в том числе и в городе Рубежное. По его словам, во всех магазинах сети Bazar цены на социально значимые товары будут стабилизированы.

Кроме того, как сообщил Леонов, сеть Bazar подала заявку на участие в свободной экономической зоне. "Уже подала заявку (торговая сеть супермаркетов Bazar - прим. ТАСС) на вхождение в свободную экономическую зону. Другие сети также начинают подавать заявки. Мы видим, что работа в этом направлении ведется очень плодотворно", - сказал он.

В понедельник врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что три предприятия в республике, ставшие участниками свободной экономической зоны, рассчитывают получить 6 млрд рублей инвестиций.