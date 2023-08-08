Объем импортируемых Россией товаров США уменьшился в июне почти вдвое по сравнению с маем

Объем поставок в мае составлял $60 млн, в июне - $31 млн

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Объем экспорта товаров США в РФ уменьшился почти вдвое - с $60 млн в мае до $31 млн в июне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные главным статистическим ведомством США - Бюро переписи.

Импорт российских товаров в США также сократился, составив $412 млн в июне по сравнению с $504 млн в мае. В апреле этот показатель был равен $215,6 млн, в марте - $561,9 млн, в феврале - $642,8 млн.

Как сообщило Бюро переписи США в начале февраля, объем экспорта американских товаров в РФ в 2022 году стал рекордно низким за все время подсчетов показателей российско-американской торговли и составил $1,7 млрд. В ведомстве отмечали, что объем экспорта американской продукции в Россию в прошлом году упал приблизительно в 3,7 раза - примерно с $6,4 млрд в 2021 году.