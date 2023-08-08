Росалкогольрегулирование переименуют в Росалкогольтабакконтроль

В ведомстве сообщили о наделении новыми полномочиями, связанными с государственным контролем производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование будет переименовано в Росалкогольтабакконтроль после наделения службы дополнительными функциями по контролю за оборотом табака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Служба будет переименована в Росалкогольтабакконтроль. Добавятся новые полномочия, связанные с государственным контролем производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Мы готовы к их исполнению", - говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин возложил на Росалкогольрегулирование дополнительные функции по контролю за оборотом табака. Решение принято для совершенствования госуправления в области производства и оборота табачных изделий и продукции, а также никотинсодержащей продукции и сырья для их производства. Ведомство было переименовано в Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками.