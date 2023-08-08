Польша изучает возможность строительства на Балтике терминалов для украинского зерна

Как отметил министр сельского хозяйства и развития сельской местности республики Роберт Телус, пока таких терминалов на Балтийском море не существует, "основная масса поставок зерна будет все еще идти через южные порты"

ТАСС, 8 августа. Польша изучает возможность строительства на побережье Балтийского моря терминалов для вывоза украинского зерна. Об этом заявил в интервью агентству Bloomberg польский министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

"Мы думаем о строительстве [на Балтийском побережье] портов, предназначенных исключительно для транспортировки [украинского] зерна, так называемых агропортов", - сказал он, отметив, что до тех пор, пока таких терминалов на Балтийском море не существует, "основная масса поставок [зерна] будет все еще идти через южные порты".

Телус также предупредил, что Польша не намерена отменять свой запрет на поставки украинского зерна в Польшу. "Отмена запрета будет возможна только в том случае, если Польше будет не хватать зерна", - уточнил министр.

19 июля Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия согласовали общую декларацию о продлении после 15 сентября запрета на ввоз зерна с Украины с сохранением транзита. По словам Телуса, введенные ранее Еврокомиссией ограничения для четырех видов зерна с Украины принесли хороший результат, что стало аргументом, чтобы продлить запрет как минимум до конца года.