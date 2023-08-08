В новых регионах России начали строить коммерческое жилье

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на этих территориях возводятся первые восемь домов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строительство коммерческого жилья началось в новых регионах России, возводятся первые восемь домов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"У нас стало строиться коммерческое жилье на новых территориях. 100 км до линии соприкосновения, а люди уже строят жилье <…>. Первых у нас восемь домов уже в работе. Один дом уже до третьего этажа достроен. Два месяца назад зашел застройщик", - сказал Хуснуллин.

19 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что коммерческие застройщики готовы начинать работу в населенных пункты ДНР, в которых относительно безопасно. Он добавил, что первые площадки под строительство выделены, помимо жилых домов одобрено решение по оптовому торговому рынку и еще нескольким объектам.