Дефицит бюджета РФ в январе - июле предварительно составил 2,81 трлн рубля

Этот показатель на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, в январе - июле 2023 года составил 2,81 трлн рубля, сообщается на сайте министерства.

"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе - июле 2023 года составил 14,525 трлн рубля, что на 7,9% ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов - как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом - наблюдается устойчивая положительная динамика", - говорится в сообщении.

Объем расходов бюджета РФ за этот период предварительно составил 17,341 трлн рубля, что на 14% больше, чем годом ранее. Таким образом, дефицит бюджета достиг 2,81 трлн рубля.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 10,332 трлн руб. (+19,8% в годовом выражении). "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области, в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечают в Минфине.

По данным министерства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - июля 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

"В целом, в 2023 году объем расходов федерального бюджета будет формироваться исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне параметров закона о бюджете", - добавили в министерстве.

За январь - июнь дефицит бюджета РФ оценивается в 2,59 трлн рубля.