Нефтегазовые доходы бюджета в январе - июле снизились на 41,4%

Они составили 4,2 трлн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бюджет РФ получил в январе - июле 2023 года 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 41,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства.

"Нефтегазовые доходы составили 4 193 млрд рублей и снизились на 41,4% год к году, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа", - говорится в сообщении.

При этом Минфин отмечает, что уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов продолжат содействовать дальнейшему увеличению налоговых поступлений в течение второго полугодия.

В Минфине также отметили, что при этом использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов и накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

По предварительной оценке Минфина РФ, ненефтегазовые доходы составили 10,33 трлн рублей и увеличились на 19,8% год к году. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - указывается в сообщении.

По данным министерства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - июля 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.