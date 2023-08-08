"Россети" перешли на усиленный режим работы в нескольких регионах из-за погодных условий

В частности, особые режимы работы и режимы повышенной готовности введены в Смоленской, Псковской, Новгородской областях

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Россети" перешли на усиленный режим работы в нескольких регионах страны в связи с грозами, ливнями и сильным ветром в отдельных регионах СЗФО и ЦФО, а также экстремально высокими (до 43 градусов) температурами на Юге России. Об этом говорится в сообщении холдинга по итогам экстренного заседания Штаба о работе электросетевого комплекса, которое провел заместитель генерального директора - главный инженер компании Евгений Ляпунов.

В частности, особые режимы работы и режимы повышенной готовности введены в Смоленской, Псковской, Новгородской областях. В ликвидации последствий непогоды для электроснабжения потребителей задействованы более 200 бригад, 650 энергетиков, 225 единицы спецтехники, уточняется в сообщении.

Также на особом контроле функционирование инфраструктуры в ЮФО и СКФО в связи с жарой и, как следствие, резким ростом нагрузки на оборудование, а также потребления электроэнергии из-за использования охлаждающего оборудования.

В целом для предотвращения технологических нарушений в преддверии характерных для летнего сезона климатических факторов энергетики проводят внеплановые осмотры подстанций и линий электропередачи на предмет возможных дефектов, проверяют функционирование систем охлаждения на подстанциях и следят за соблюдение правил пожарной безопасности в охранных зонах ЛЭП и на территориях центров питания. В период пиков нагрузок на объектах вводится режим технологической тишины - не проводятся плановые работы и переключения. Также учащается контроль за работой сети, уточняют "Россети".

Евгений Ляпунов, слова которого приводятся в сообщении, особо подчеркнул, что поврежденные неблагоприятными погодными явлениями электросети, в первую очередь оборванные провода, могут представлять смертельную угрозу, приближаться к ним запрещено. Гражданам необходимо проявлять повышенную осмотрительность в таких условиях, в обязательном порядке донести информацию о рисках поражения током до подростков и детей.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.