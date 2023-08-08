Литва на 40% сократила в июле экспорт товаров двойного назначения в РФ и Белоруссию

Транзитный экспорт через Литву из стран ЕС изделий возможного двойного назначения уменьшился по сравнению с маем на 70%

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Экспорт со стороны Литвы в РФ и Белоруссию товаров предположительно двойного назначения в июле сократился на 40%. Об этом сообщил журналистам директор таможенного департамента балтийской республики Дарюс Жвиронас.

"По сравнению с маем текущего года экспорт товаров двойного назначения в Россию и Белоруссию, компоненты которых могут быть использованы в военном производстве, сократился на 40%", - сказал он.

Транзитный экспорт через Литву из стран ЕС изделий возможного двойного назначения уменьшился еще значительнее. "Уменьшение по сравнению с маем составило 70%, в денежном выражении это составило €250 млн", - утверждал глава департамента.

В июле Литва ввела ужесточенные правила экспорта и транзита товаров через РФ и Белоруссию. Правительством были установлены 57 групп товаров, при транзите которых необходимо предоставить декларацию от изготовителя. Он должен указать продавца (экспортера) своей продукции и покупателя в третьей стране с обещанием не разгружать, не перегружать и не перепродавать товар при следовании через территорию РФ и Белоруссии.

Среди групп товаров, в отношении которых введен такой порядок, преобладают электроника и ее компоненты, электрические трансформаторы, химические материалы, которые могут быть использованы при производстве электроники, электродвигатели, генераторы, телефонные аппараты. Литовские инстанции считают их относящимися к категории двойного назначения.