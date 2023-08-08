8 августа, 13:52,
обновлено 8 августа, 14:02

Хуснуллин спрогнозировал рост ипотечного портфеля РФ по итогам года до 2,5 трлн рублей

Вице-премьер России отметил, что это почти в два раза больше, чем в 2022 году

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Рост ипотечного портфеля в России по итогам 2023 года может составить 2,5 трлн рублей при сохранении текущих темпов кредитования. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"У нас рост ипотеки 1,7 трлн рублей за семь месяцев, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Если мы будем идти такими темпами, мы, скорее всего, прирост ипотечного портфеля в 2,5 трлн достигнем", - сказал он.

Согласно материалам Банка России, ипотечный портфель российских банков в июне 2023 года увеличился на 2,5%, что стало максимальным приростом с декабря 2022 года. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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