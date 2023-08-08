В "Яндекс Такси" прокомментировали запрет передавать в РФ данные пользователей такси

Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, отметили в сервисе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российские правоохранительные органы не могут получать доступ к данным о поездках пользователей сервиса "Яндекс Такси" вне России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Ранее управление по защите данных Финляндии запретило "Яндексу" и нидерландской Ridetech International B.V., которая занимается обработкой данных пользователей сервиса такси в Финляндии Yango, передавать их в Россию, говорилось в сообщении ведомства.

"Российские правоохранительные органы не получают доступ к информации о поездках пользователей вне России через запрос к сервису. Данные о поездках могут получить исключительно правоохранительные органы той страны, где поездка была совершена, по процедурам, прописанным в локальных законах: так работает и российское законодательство, и законодательство большинства других стран", - сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что после вступления в силу закона о такси с 1 сентября принцип работы с данными пользователей не изменится.

Большинство современных высоконагруженных интернет-сервисов устроены таким образом, что множество копий данных в зашифрованном виде хранятся в разных дата-центрах, пояснили в компании. При этом физического разделения хранения данных по странам, где работает сервис, не происходит, подчеркнули в пресс-службе. "Запрос на доступ к данным реализуется исключительно по географическому признаку - по процедурам, прописанным в локальных законах", - добавили в пресс-службе.