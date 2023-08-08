8 августа, 13:58,
обновлено 8 августа, 14:28

Путин подписал указ о механизме экспорта из РФ сельхозпродукции за рубли через спецсчета

Перечень такой продукции утвердит правительство

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", - говорится в тексте указа.

Перечень такой продукции утверждается правительством РФ. Согласно документу, его необходимо принять в 30-дневный срок. Механизм вводится в дополнение к мерам, предусмотренным указами президента РФ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и других стран, о мерах по обеспечению финансовой стабильности России и о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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