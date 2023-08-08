Строительство порта Лавна в Мурманской области планируют закончить в 2024 году

В РЖД ранее сообщали, что планируют запустить рабочее движение в Мурманском транспортном узле в порт в декабре 2023 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Строительство порта Лавна в Мурманской области планируется полностью закончить в следующем году. Об этом заявил глава группа компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросу развития строительной отрасли.

"Порт Лавна, мы надеемся, будет завершен в следующем году", - сказал он.

Ранее холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) сообщал, что планирует запустить рабочее движение в Мурманском транспортном узле в порт Лавна в декабре 2023 года.

В июне прошлого года в правительстве РФ сообщали, что запуск рабочего движения по железной дороге в направлении угольного терминала "Лавна" запланирован на декабрь 2023 года, в эксплуатацию объект намерены ввести через год - в декабре 2024 года. Провозная способность подходов к Мурманску к этому времени составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год - к угольному терминалу.