8 августа, 14:00

Путин призвал развивать строительство в новых регионах

По словам президента, "такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на важность продолжения строительных работ в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

На совещании по вопросу развития строительной отрасли глава государства обратил внимание на несколько направлений, по которым нужно вести активную работу. "Транспортное строительство, дорожное и железнодорожное. <...> Есть над чем работать и дальше. Ну и, конечно, международные транспортные коридоры Север - Юг, Северный морской путь, Восточный полигон, БАМ, Транссиб и так далее", - указал он.

"Новые регионы, конечно. Там, уж точно, есть чем заниматься. Такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался", - добавил президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация