8 августа, 14:00,
обновлено 8 августа, 14:32

Росаккредитация будет аккредитовывать организации, осуществляющие классификацию отелей

Служба также будет аккредитовывать горнолыжные трассы и пляжи

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Росаккредитации функций Минэкономразвития по оказанию государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Передать Федеральной службе по аккредитации следующие функции министерства экономического развития РФ: оказание государственных услуг по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей", - говорится в документе.

Согласно указу, Росаккредитации также передадут функции по ведению перечня аккредитованных организаций, осуществляющих классификацию, и единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Кроме того, служба будет осуществлять государственный надзор за деятельностью таких организаций. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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