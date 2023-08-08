Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО за I полугодие сократилась на 0,6%

Она составила 12,35 млрд рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам первого полугодия 2023 года получила 12,35 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 0,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка компании за полугодие выросла на 14,5%, до 78,59 млрд рублей. Показатель EBITDA почти не изменился и составил 22,036 млрд рублей.

Операционная прибыль компании выросла на 4,5%, до 16,57 млрд рублей, а прибыль до уплаты налогов незначительно снизилась и составила 15,55 млрд рублей.

ОГК-2 - компания тепловой генерации, в состав которой входят 12 филиалов суммарной установленной мощностью порядка 16,3 ГВт. В состав филиалов компании входят: Сургутская ГРЭС-1, Рязанская ГРЭС, Киришская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Троицкая ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Серовская ГРЭС, Псковская ГРЭС, Адлерская ТЭС, Грозненская ТЭС и Свободненская ТЭС.