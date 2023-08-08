Рябков обсудил в Иране ДНЯО, ОЗХО и проблематику биобезопасности

Замглавы МИД РФ и иранские дипломаты подчеркнули неприемлемость попыток Запада навязать новые схемы по решению проблем ядерной сделки Ирана

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе визита в Тегеран 7-8 августа обсудил с иранской стороной обзорный процесс в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и состояние дел в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"В ходе консультаций стороны провели обстоятельную сверку позиций по ряду других актуальных международных вопросов, включая обзорный процесс в рамках ДНЯО, состояние дел в ОЗХО, проблематику биобезопасности, меры по предотвращению гонки вооружений в космосе", - говорится в сообщении в МИД РФ.

Рябков и и заместители глав МИД Ирана Али Багери Кяни и Реза Наджафи подчеркнули неприемлемость попыток Запада навязать новые схемы по решению проблем иранской ядерной сделки.

"Подчеркнута неприемлемость любых попыток со стороны Запада навязать некие новые схемы и подходы к решению проблем, связанных с СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), которые предполагают нанесение ущерба законному и взаимовыгодному российско-иранскому сотрудничеству в различных областях", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Кроме того, Рябков и иранские коллеги подтвердили настрой на продолжение усилий по восстановлению СВПД.