Масштабные инвестпроекты позволят создать в Новой Москве более 13 тыс. рабочих мест

В рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО построят три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Более 13 тыс. рабочих мест могут создать в Новой Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов в ближайшие годы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Планируем создать ряд масштабных инвестиционных проектов на территории ТиНАО в ближайшие годы. <...> Кроме того, в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда в ТиНАО построят три промышленных комплекса, три центра инноваций и импортозамещения, а также логистический парк. Благодаря этому будет создано свыше 13 тыс. рабочих мест", - написал Собянин.

В рамках реализации проектов будут созданы экологистический центр электронной коммерции в пос. Краснопахорское; пищевой кластер в пос. Щаповское; завод по выпуску технологического оборудования в пос. Вороновское; промышленный технопарк в пос. Марушкинское; индустриальный кластер в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочная.

Также в планах строительство второй очереди технопарка "ТехноСпарк", где появится больше 500 новых рабочих мест.