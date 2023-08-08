Злоумышленники похитили $21 млн у японских пользователей с помощью кражи банковских данных

Число таких инцидентов в стране достигло рекордных 2 322 случаев, говорится в отчете полиции

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Мошенники похитили около $21 млн в Японии с помощью фишинговых схем кражи персональных банковских данных в первом полугодии 2023 года. Число подобных инцидентов в стране достигло рекордных 2 322 случаев, говорится в отчете, опубликованном на сайте национального полицейского управления.

По этим данным, по всей стране отмечается "резкий рост числа попыток кражи персональных данных". В частности, мошенники используют "большое количество электронных писем, похожих на официальные сообщения банковских служб", ссылки внутри которых ведут на фишинговые сайты. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан "сохранять бдительность" и "не использовать свои персональные данные на неофициальных интернет-ресурсах".

Как отмечает агентство Kyodo, увеличение числа случаев кражи средств связано в первую очередь с распространением интернет-банкинга и появлением новых мошеннических схем. При этом особенно сильно пострадали клиенты тех финансовых организаций, у которых нет физических отделений. В июле японская полиция уже обращалась к банкам с просьбой усилить меры безопасности.

Фишинг (от англ. fishing - рыбалка) - это вид интернет-мошенничества, цель которого заключается в том, чтобы получить конфиденциальные данные пользователей от них самих. Сюда относится кража паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Чаще всего жертвами фишинга становятся сотрудники банков, электронных платежных систем, онлайн-аукционов. Мошенников интересуют данные, которые дают прямой доступ к деньгам, а также личная информация пользователей, помогающая сделать достоверными фишинговые письма.