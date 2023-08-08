8 августа, 14:19,
обновлено 8 августа, 14:28
Динамика ключевой ставки Центробанка

Путин заявил, что ЦБ повышением ключевой ставки среагировал на разогрев инфляции

Регулятор 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает решение Центробанка по повышению ключевой ставки вынужденным в связи с разогревом инфляции.

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На последнем заседании совета директоров Банка России 21 июля регулятор повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5%.

"Ставка - она подросла, потому что возникли тенденции, связанные с разогревом инфляции, и Центральный банк, как ключевая организация, ответственная за сохранение макроэкономической стабильности, вынуждена была среагировать соответствующим образом", - сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

  

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДинамика ключевой ставки Центробанка
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