8 августа, 14:20,
обновлено 8 августа, 14:21

ФТС перечислила в бюджет за январь - июль 2023 года 3,3 трлн рублей

За аналогичный период 2022 года ведомство перечислило в бюджет 3,87 трлн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - июль 2023 года перечислила в федеральный бюджет 3,3 трлн рублей, говорится в сообщении ведомства.

За аналогичный период 2022 года ФТС перечислила в бюджет РФ 3,87 трлн рублей.

По данным ФТС, за январь - июль 2023 года таможенные органы зарегистрировали более 2,26 млн деклараций на товары.

Доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,02%. Для экспорта значение составило 0,24%, для импорта - 1,32%. 

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