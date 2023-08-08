Эксперты оценили долю фальсифицированного цемента на рынке в 21,3%

По данным Союзцемента, в 2022 году объем незаконного оборота цемента составил 13,14 млн тонн

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/ Доля незаконного оборота цемента на российском рынке увеличилась более чем в три раза и превысила 21% от общего объема его потребления, сообщила исполнительный директор Союза производителей цемента ("Союзцемент") Дарья Мартынкина в ходе пресс-конференции, посвященной результатам оценки эффективности обязательного подтверждения соответствия цемента и бетонных смесей.

"Доля незаконного оборота цемента увеличилась более чем в три раза и составила 21,3% от общего объема его потребления в Российской Федерации. Основная причина - отсутствие в течение последних двух с половиной лет государственного контроля (надзора) за оборотом цемента", - рассказала она.

По данным Союзцемента, объем небезопасного (не соответствующего установленным требованиям) цемента вырос с 3,16 млн тонн в 2020 году до 12,9 млн тонн в 2021 году, в 2022 году объем незаконного оборота цемента составил 13,14 млн тонн. "Его использование может повлечь угрозу для жизни и здоровья граждан в результате растрескивания и последующего обрушения конструкций, их химической и радиационной опасности. Вместе с тем незаконный оборот цемента наносит ущерб государственному бюджету (за счет неуплаченных налогов) и добросовестным производителям (ущерб отрасли в 2022 году оценивается в 83,8 млрд рублей)", - подчеркнула Мартынкина. По ее словам, сегодня российские предприятия по производству цемента загружены менее чем на 70%.

Председатель комитета по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции Торгово-промышленной палаты РФ Константин Леонидов заявил на пресс-конференции, что пора восстановить государственный контроль над оборотом цемента. "Возвращение контроля и надзора за оборотом отдельных видов стройматериалов (в том числе цемента) - необходимая мера, без которой обязательная сертификация в значительной степени теряет свою эффективность", - сказал он.

Более трети деклараций - с нарушениями

По словам президента Ассоциации по техническому регулированию "АССТР" Любови Бондарь, в реестре ФГИС Росаккредитации содержатся сведения о 3 485 декларациях о соответствии на смеси бетонные, зарегистрированных в 2021-2022 годах. Проведенный анализ реестра зарегистрированных деклараций о соответствии только за декабрь 2022 года показал, что из 202 деклараций 75 (что составляет 37%) приняты с нарушением правил обязательного подтверждения соответствия продукции. Испытания продукции проводились не в собственных испытательных лабораториях изготовителей смесей бетонных или аккредитованных испытательных лабораториях, а в неких "иных лабораториях". "Данные факты могут свидетельствовать как о некомпетентности изготовителей бетонных смесей, так и о намеренном выпуске в обращение небезопасной или не соответствующей установленным требованиям продукции, и служить основанием для признания таких деклараций о соответствии недействительными", - уточнила Любовь Бондарь.

Полномочия Росстандарта по контролю за оборотом отдельных видов стройматериалов (в том числе цемента) прекращены в связи с вступлением в силу Федерального закона от 11 июня 2021 года N170-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".