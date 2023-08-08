На Ставрополье экспорт мяса птицы увеличился на 40% с начала 2023 года

Основными импортерами являются Китай и Саудовская Аравия, отметили в Минэкономразвития региона

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Ставропольские компании с начала 2023 года экспортировали 66 тыс. тонн курятины, что на 40% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Основными импортерами являются Китай и Саудовская Аравия, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства экономического развития Ставропольского края.

"Ставропольские производители нарастили экспорт мяса птицы. За 7 месяцев текущего года он превысил $135,6 млн. За границу продано 66 тыс. тонн курятины, что на 40% больше аналогичного периода 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными импортерами остаются Китай и Саудовская Аравия (82% общего объема экспорта). Также впервые ставропольская курятина продана в Туркмению. Туда экспортировано продукции на $60 тыс.

По данным пресс-службы, в Ставропольском крае около десяти предприятий, производящих мясо кур. По итогам шести месяцев текущего года объем производства мяса птицы превысил 181 тыс. тонн, это 105,5% к уровню аналогичного периода 2022 года.

"Объемы производства позволяют быть Ставрополью в числе лидеров в России по экспорту мяса кур. Мы традиционно ведем поставки на Ближний Восток, в Африку, Китай, Мальдивскую Республику и другие страны. Так как куриное мясо - это более доступный, дешевый и легко воспроизводимый белок, спрос на него по сравнению с другими видами мяса в мире постоянно растет. Увеличение доли производства и экспорта мяса птицы - это долгосрочный тренд, который находится в орбите министерства с точки зрения привлечения инвестиций", - отмечает министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин, слова которого приводятся в сообщении.

Торговля с иностранными партнерами ведется в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".