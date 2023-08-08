Первый этап капремонта трассы завершили на границе с ДНР

Проезжую часть расширили до четырех полос, обустроили электроосвещение и отремонтировали автобусные остановки

ДОНЕЦК, 8 августа. /ТАСС/. Первый этап капремонта трассы на границе Донецкой Народной Республикой (ДНР) и Ростовской области завершен. Отремонтирован двухкилометровый участок, сообщается в Telegram-канале Росавтодора.

"Завершили первый этап капремонта трассы на границе с Донецкой Народной Республикой. Речь идет о двухкилометровом отрезке км 117 - км 119 в Ростовской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезжую часть расширили до четырех полос, обустроили электроосвещение и отремонтировали автобусные остановки. Кроме того, до конца года планируется организовать новые площадки для отдыха водителей и оборудовать места для маломобильных граждан.

Дальнейшее расширение трассы продолжится в рамках второго этапа капремонта на участке км 108 - км 117, закончить который планируется осенью 2024 года.