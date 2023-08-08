Минпромторг ЛНР получил из федерального бюджета порядка 150 млн рублей на субсидии

Как отметили в пресс-службе ведомства, эта мера поддержки впервые стала доступной для региона

ЛУГАНСК, 8 августа. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли ЛНР получило порядка 150 млн рублей из федерального бюджета на финансирование субсидий производствам региона на возмещение затрат после приобретения нового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга ЛНР в Telegram-канале.

"Минпромторгу ЛНР выделили порядка 150 млн рублей на финансирование субсидий производствам региона по возмещению затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Уже в 2024 году предприятия смогут обратиться за финансовой поддержкой в сумме, не превышающей 20 млн рублей. Субсидия может покрыть половину понесенных расходов при модернизации производства и техническом перевооружении мощностей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта мера поддержки впервые стала доступной для региона. "Минпромторг ЛНР в рамках государственной программы "Развитие промышленности Луганской Народной Республики на 2024-2026 годы" подавал заявку на участие в конкурсе на получение субсидии из федерального бюджета. И вот сегодня мы получили положительный результат", - цитирует пресс-служба Минпромторга республики врио министра промышленности и торговли ЛНР Ивана Леонова.