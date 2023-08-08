В МИА "Россия сегодня" не назвали варианты будущего использования бренда "Эхо Москвы"

Необходимо дождаться решения Роспатента, говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня") не называет возможные варианты использования бренда "Эхо Москвы", сначала необходимо дождаться решения Роспатента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня".

"2 августа МИА "Россия сегодня" подало заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию бренда "Эхо Москвы". Это сделано в связи с истечением срока регистрации этого товарного знака у его владельца. Варианты будущего использования бренда нет смысла обсуждать, пока решение не принято госорганом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы.

Ранее МИА "Россия сегодня" подало заявку на регистрацию бренда "Эхо Москвы".

Согласно данным заявок реестра на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Роспатента, название и логотип нового бренда идентичны ранее ликвидированной радиостанции.

В марте 2022 года Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры ограничил доступ к сайту радиостанции "Эхо Москвы". Позже она была отключена от эфира. Руководство СМИ не согласилось с таким решением и подало иск в суд с требованием его отмены. Впоследствии совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радиостанции, ее сайта и всех аккаунтов в социальных сетях.