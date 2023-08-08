Путин поручил изучить возможность расширить использование средств СРО в строительстве

Сама норма создавалась для того, чтобы обеспечить безопасность, отметил президент России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность расширить варианты использования свободных средств саморегулируемых организаций (СРО) в качестве ресурса для краткосрочных займов подрядчиков на пополнение оборотного капитала. Инициативу озвучил глава Национального объединения строителей Антон Глушков в ходе совещания с главой государства.

"Я хотел бы поддержать. Но сама норма создавалась для того, чтобы обеспечить безопасность. Я попрошу Марата Шакирзяновича [Хуснуллина, вице-премьера РФ], министров прикинуть, чтобы нарушений не было. <…> Если свободные средства нарастают, то они должны быть использованы в интересах отрасли", - сказал Путин.

По словам Глушкова, с 2020 года участники СРО имеют возможность использовать свободные средства компенсационных фондов для краткосрочных безвозмездных займов при реализации муниципальных и государственных контрактов. По его словам, за это время было выдано займов на 11 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей уже вернулись. "Благодаря этой мере 4,5 млрд рублей было потрачено на своевременную выплату зарплат - примерно 70 тыс. строителей вовремя получили зарплаты. А количество государственных контрактов, на которые распространялась эта мера поддержки, - почти 65 млрд рублей", - привел он в качестве доказательства эффективности меры.

"Думаем, в дальнейшем средства компенсационных фондов было бы правильнее использовать для других, государственных либо квазигосударственных программ, для кассовых разрывов, подрядных организаций, для строительства жилья. Может быть, в программе сноса ветхого жилья, ремонта коммунальной инфраструктуры", - предложил Глушков.

Хуснуллин согласился с Глушковым, что необходимо вовлечь в оборот свободные деньги, но при этом сохранить гарантии для участников рынка, которые обеспечиваются как раз средствами компенсационных фондов СРО. По словам вице-премьера, суммарно на депозитах банков хранятся порядка 170 млрд рублей средств СРО строителей и изыскателей.