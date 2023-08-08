Путин разрешил ООО "РЭД" увеличить долю в заводе по производству силовых трансформаторов

Она вырастет до 23,36%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Русский энергетический дом" ("РЭД") приобрести 18,38% долей актива по производству силовых трансформаторов "СМТТ. Высоковольтные решения" у Halcyon Atlas Limited, следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Основная продукция завода "СМТТ. Высоковольтные решения" - силовые трансформаторы и автотрансформаторы 110-750 кВ мощностью свыше 25 МВА. Производство полного цикла включает заготовительно-сварочный, сборочный, складской, обмоточно-изоляционный цехи, а также испытательный центр, уточняется на сайте компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, по состоянию на февраль 2022 года ООО "Русский энергетический дом" владел долей в 4,97% завода, нидерландский SMTT Holding B.V. - 76,64%, а Halcyon Atlas Limited (Британские Виргинские острова) - 18,38%.

Таким образом, одобренная президентом сделка позволит ООО "РЭД" увеличить долю в активе до 23,36%.