В Японии вступил в силу запрет на экспорт РФ авто с двигателями более 1,9 л и гибридов

Под ограничения подпадают и новые, и подержанные машины

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Запрет на экспорт в Россию автомобилей бензиновых и дизельных авто с объемом двигателя более 1,9 л и гибридных машин вступает в силу в Японии с 9 августа (18:00 мск вторника). По мнению некоторых экспертов, это может сократить экспорт авто в РФ, который является сейчас одной из основных товарных категорий в товарообороте, почти вдвое.

Решение об ограничениях было принято 28 июля в рамках очередного пакета антироссийских санкций, которые российская сторона неоднократно называла нелегитимными. Помимо автомобилей указанных категорий, под экспортные ограничения попали порядка 750 наименований, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, товары из керамики, бумаги, стекла, керамическая плитка, цемент, текстильные изделия и ряд других товарных категорий, включая материалы для съемки фото и видео.

Под ограничения подпадают и новые, и подержанные машины, однако поставки новых машин в Россию из Японии были полностью остановлены в 2022 году.

Удар по региональной экономике Японии

Японские эксперты считают, что запрещенные к поставкам в Россию авто могут заменить машины из Китая и Южной Кореи. "Если действие нынешних санкций затянется, то вместо японских вырастет присутствие китайских машин. На российском Дальнем Востоке построена ориентированная на японские автомобили деловая инфраструктура по продаже машин и их обслуживанию, а также по поставкам деталей и узлов. Однако теперь она может переориентироваться на китайские и южнокорейские машины. Срок действия нынешних санкций неизвестен, но они неминуемо приведут к снижению японского присутствия в регионе", - сказал ТАСС доцент Университета международных исследований города Кобэ, сотрудник Японского института международных проблем Хиронори Фусита.

Кроме того, по его словам, эти меры нанесут заметный удар по региональной экономике в Японии, в первую очередь префектуры Тояма на побережье Японского моря, которая является одним из центров отгрузки подержанных авто. Россия до сих пор являлась крупнейшим рынком для японских авто с пробегом: на нее приходилось 26% общих доходов Японии от экспорта по этой товарной статье.

До вступления в силу запрета ввоз авто на Дальний Восток резко вырос

В последние недели, как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, более чем на 30% выросли поставки автомобилей в регион. Точных данных о стране-производителе нет, но, по оценкам специалистов, большинство из них были ввезены из Японии. Представитель компании-автодилера "Тецума авто" пояснил, что это связано со стремлением покупателей успеть ввезти как можно больше машин до вступления в силу запрета.

Санкции Японии, вводившиеся в несколько этапов, затрагивают уже около 1 тыс. человек и порядка 100 организаций из России. Кроме того, были заморожены активы Альфа-банка, ВТБ, ВЭБ.РФ, Новикомбанка, банка "Открытие", Промсвязьбанка, банка "Россия", Сбербанка, Совкомбанка, а также еще порядка 40 организаций и компаний. Помимо этого, Япония утвердила список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся более 1 тыс. наименований.