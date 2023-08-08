В Петербурге намерены осенью принять дорожную карту развития улиц Думской и Ломоносова

Инвестор будущего пространства еще не определился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Дорожную карту развития улиц Думской и Ломоносова в Петербурге примут осенью 2023 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

"Сейчас идет проработка концепции. Предприниматели работают над заявленным ранее созданием сообщества. Совместно мы находимся в процессе обсуждения. Все ранее высказанные инициативы находятся в разработке. Инициатив было высказано достаточно много и по созданию пространств, и по тому, что будет происходить в трансформационном режиме для тех предприятий, которые находятся в этой зоне. Общественное питание будет неотъемлемой частью будущего пространства. Вопрос в его функционировании. Там было много нарушений, поэтому все цивилизованное должно остаться и развиваться. Идут одновременно несколько векторов развития: и действия следственных органов, и разработка концепции. Скорее всего осенью будет приняты какие-то решения или дорожные карты", - сказал он.

По словам Ситова, инвестор будущего пространства еще не определился.

Ранее власти города сообщали о планах создать ресторанный кластер с выставочными пространствами на Думской улице в Петербурге.

Вечером 22 марта на улицах Думской и Ломоносова оказались закрыты около 20 баров, были опечатаны двери 17 заведений. На некоторых из них размещались объявления о том, что помещения признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. Позже в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили эту информацию и сообщили о проведении обыска у компании - собственника помещений, которые сдавались в аренду указанным 17 барам. На данный момент бары все еще не работают.