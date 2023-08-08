В Волгоградской области открыли первый в регионе завод по производству битумных смесей

Его мощность - более 90 тыс. тонн в год

ВОЛГОГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Первый в Волгоградской области завод по производству битумных смесей открыт в городе Михайловке, его мощность - более 90 тыс. тонн битума в год. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"В Волгоградской области открыли первый завод по производству битумных смесей. Проект стоимостью 250 млн рублей реализован в Михайловке компанией "Инвест битум". На современном предприятии смогут выпускать более 90 тыс. тонн битума в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что комплекс включает в себя резервуарный парк с общим объемом хранения 9 тыс. тонн, современное производственное оборудование, собственную аттестованную лабораторию, соответствующую всем требованиям ГОСТ.