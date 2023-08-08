Российские аккаунты скоро отключат от сервисов компании Atlassian

Речь идет о Trello, Jira и других

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Разработчик программного обеспечения Atlassian (Trello, Jira и др.) предупредил об отключении от сервисов учетные записи, которые зарегистрированы в России и Белоруссии. Об этом сообщается в рассылке для пользователей сервисов компании, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Мы связываемся с вами, чтобы сообщить, что Atlassian сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии", - сказано в рассылке пользователям. Отключение аккаунтов произойдет через 30 дней после получения уведомления, но разработчик уточнил, что пользователи могут экспортировать свои данные до истечения срока.

Также, как убедился корреспондент ТАСС, при попытке регистрации нового аккаунта на сайте Trello появляется оповещение о приостановке компанией продаж нового ПО в России и Белоруссии.

Ранее о том, что Atlassian предупредил пользователей об отключении аккаунтов, зарегистрированных в России и Белоруссии, от сервисов компании, написало издание "Коммерсантъ".

В марте австралийская Atlassian сообщила, что сворачивает свою деятельность в России и Белоруссии. Три ее известных продукта - Trello, Jira и Confluence - наряду с другими решениями стали недоступны в этих государствах с конца октября 2022 года.