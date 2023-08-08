Россия в 2022 году экспортировала рекордный объем картофельных чипсов

Страна поставила на мировой рынок 44 тыс. тонн этой продукции

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия в 2022 году поставила на мировой рынок 44 тыс. тонн картофельных чипсов, что стало рекордным показателем, говорится в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"Суммарно на топ-10 поставщиков картофельных чипсов в натуральном выражении пришлось 82,1% мирового экспорта картофельных чипсов. Россия заняла седьмое место в рейтинге стран-экспортеров картофельных чипсов в натуральном выражении: в 2022 году страна поставила на международные рынки рекордные 44 тыс. тонн продукции", - отмечается в материалах организации.

В структуре мирового экспорта картофельных чипсов в натуральном выражении в прошлом году лидерами были Нидерланды (поставки составили 290,3 тыс. тонн, 26,3% в общем объеме экспорта) и Бельгия (203,8 тыс. тонн, 18,5%). В топ-5 стран также вошли США (96,9 тыс. тонн, доля в общем экспорте - 8,8%), Германия (68,8 тыс. тонн, 6,2%) и Польша (54,5 тыс. тонн, 4,9%). На шестом месте - Испания (44,2 тыс. тонн, 4%).

"Агроэкспорт" отмечает, что в 2018-2022 годах при поставках картофельных чипсов из России наблюдалась положительная динамика: экспорт демонстрировал ежегодные темпы роста на уровне 17,3% в год. Основными импортерами российских чипсов в натуральном выражении на протяжении данного периода являлись Казахстан и Белоруссия.

"С учетом сохранения положительных тенденций роста мирового спроса на картофельные чипсы, а также при обеспечении необходимого роста производства данной продукции в России экспорт может составить 80-90 тыс. тонн (300-350 млн долларов США)", - отмечается в обзоре.

Ключевыми направлениями экспорта для России являются страны СНГ, в первую очередь - Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. По мнению аналитиков, в качестве перспективных направлений для российских поставок также можно рассматривать Грузию, Восточную Азию (в первую очередь Китай, Гонконг, Монголию), а также Турцию.

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