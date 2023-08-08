ЕК подтвердила использование западными компаниями газохранилищ Украины

В Еврокомиссии считают, что это поможет "укрепит энергобезопасность Евросоюза"

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) официально подтвердила, что западные компании используют газохранилища на Украине для хранения своего газа. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Я приветствую тот факт, что европейские газовые трейдеры все больше используют мощности по хранению газа на Украине, это укрепит энергобезопасность Европы", - написал он.

По его словам, этого удалось добиться за счет "активного диалога между трейдерами и сотрудничества ЕС - Украина".

2 августа компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что поступление газа из Европы на Украину с целью хранения в подземных хранилищах страны в июле 2023 года достигло почти 600 млн куб. м, что является максимальным значением за последние полтора года. Компания отмечала, что на фоне заполнения европейских газовых хранилищ более чем на 85% европейские трейдеры активизировали использование украинской газовой инфраструктуры.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на газовые компании и чиновников ЕС, Евросоюз хочет использовать украинские подземные хранилища газа - крупнейшие в Европе - для подготовки к зиме, когда цены на топливо вырастут. 7 апреля оператор подземных газовых хранилищ "Укртрансгаз" прошел сертификацию на соответствие правилам Евросоюза, что дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения запасов газа европейских стран. Всего, по данным украинских СМИ, газохранилища Украины, расположенные на глубине 2 км под землей, способны вместить более 30 млрд куб. м газа.

СМИ отмечали рискованность реализации данной идеи в свете боевых действий на территории Украины. Для решения этой проблемы Еврокомиссия рассматривает возможность принятия страховых гарантий, выданных государственными организациями. "Укртрансгаз" сообщал, что также разрабатывает сервисные гарантии в целях минимизации военных рисков для европейских клиентов.