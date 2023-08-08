В Пулково заработала новая схема подачи такси

Также будет расширен перечень зон стоянок легкового такси на территории всего Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Новая схема подачи такси стала доступна для пассажиров аэропорта Пулково. Теперь время ожидания машины не превысит двух минут, сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом.

"В аэропорту Пулково реализована новая схема подачи такси. Теперь водители, сотрудничающие с "Яндекс Такси", могут парковаться на специальной "накопительной" площадке на территории аэропорта. Это парковка P9 на 44 машиноместа, расположенная в 100 м от выхода из аэропорта. При поступлении заказа водителю потребуется всего 1-2 минуты, чтобы забрать пассажира прямо у выхода из терминала - на первой линии", - говорится в сообщении.

Генеральный директор компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей аэропортом Пулково, Леонид Сергеев отметил, что до конца этого года будет запущена возможность вызова такси линии "Эконом". На данный момент уехать с первой линии можно, заказав машину через приложение "Яндекс Go" только по тарифам "Комфорт+" или "Ультима" с любым способом оплаты. Машину можно заказать и на двух специальных офлайн-стойках заказа возле зоны выдачи багажа, которые работают 24/7.

В городском комитете по транспорту отметили, что также будет расширен перечень зон стоянок легкового такси на территории всего Петербурга.