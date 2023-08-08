В кабмин направят законопроект о запрете ароматических добавок для вейпов

Комитет ГД по молодежной политике исходит из того, что все ароматизаторы, создающие иллюзию отсутствия вреда и манипулирующие выбором потребителя, должны быть исключены, отметил председатель комитета Артем Метелев

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Законопроект, запрещающий продавать ароматические добавки к вейпам, будет направлен на отзыв в правительство РФ в ближайшее время. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

"На заседании рабочей группы Минздрава России обсудили сформированный проект по запрету ароматических добавок для вейпов, в ближайшее время он будет передан в правительство РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект предполагает запрет всех искусственных и натуральных ароматических и пищевых добавок, в том числе содержащих в себе вредные и опасные соединения, стимуляторы, подсластители, красители, а также другие добавки, которые способны создать впечатление, что никотинсодержащая продукция полезна для здоровья или представляет собой меньший риск для здоровья.

"Комитет по молодежной политике исходит из того, что все ароматизаторы, создающие иллюзию отсутствия вреда и манипулирующие выбором потребителя, должны быть исключены. Мы прекрасно понимаем, что запах жевачки, конфет, которыми пахнет вейп, - всего лишь обманка, позволяющая производителям подсадить на никотин детей и молодежь", - приводятся в сообщении слова Метелева.