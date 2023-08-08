Нигер не смог погасить долг по гособлигациям

Платежи не состоялись на фоне санкций, которые были введены ECOWAS против страны, сообщил Reuters

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Нигер не смог выплатить $3,76 млн основного долга по своим государственным облигациям со сроком погашения 31 июля. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно ссылается на службу UMOA-Titres, которая является кредитной структурой Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). Платежи не состоялись на фоне санкций, которые были введены Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS) против Нигера, где власть в результате государственного переворота 26 июля захватили военные. Согласно международным правилам, спустя 10 рабочих дней после даты, когда должны состояться выплаты по облигациям, заемщик, который их не произвел, объявляется допустившим дефолт, пишет Reuters.

Министерство финансов Нигера планировало разместить 31 июля на мировом заемном рынке очередной выпуск своих облигаций на сумму $51 млн. Часть этих денег планировалось направить на обслуживание долга. Однако эмиссия была отменена в связи с санкциями.

30 июля ECOWAS и ЗАЭВС ввели против Нигера санкции, заморозив, в частности, все его государственные счета и активы в банках стран Западной Африки.