Таджикистан планирует открыть торговые дома в России, Турции, Казахстане

Директор агентства по экспорту республики Бахриддин Сироджиддинзода отметил, что в этих домах можно будет ознакомиться с образцами продукции, которые производятся на предприятиях страны, получить контакты для связи с производителем

ДУШАНБЕ, 8 августа. /ТАСС/. Таджикистан планирует открыть торговые дома с образцами продукции своих предприятий для расширения возможностей экспорта в России, а также в Турции, Казахстане и Саудовской Аравии. Об этом сообщил на пресс-конференции директор агентства по экспорту республики Бахриддин Сироджиддинзода.

"Ведется работа по открытию торговых домов в Таджикистана в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Саудовской Аравии, Казахстане, Турции. Этот вопрос находится в разработке сторон", - сказал он.

Он отметил, что в этих домах можно будет ознакомиться с образцами продукции, которые производятся на предприятиях Таджикистана, получить контакты для связи с производителем и возможности заказа.

Как сообщили в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев провел рабочую встречу с послом Таджикистана в Белоруссии Амирали Сафарзодой, на которой также обсуждалось открытие торгового дома. "Мы развиваем сотрудничество в разных областях. В частности, заинтересованы в открытии торгового дома Таджикистана в Минске", - приводятся в сообщении слова дипломата. По информации пресс-службы, в Минске дом планируют открыть по модели государственно-частного партнерства.

По данным агентства по статистике при президенте республики, Россия, Казахстан и Турция входят в число основных экспортных партнеров Таджикистана. В Казахстан по итогам первого полугодия 2023 года экспортировано 22,6% продукции, проданной за рубеж, в Турцию - 12,5%, в Россию - 12,4%.