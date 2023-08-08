Шольц приветствовал решение производителя проводников TSMC о строительстве завода в ФРГ

Канцлер ФРГ назвал это важным шагом на пути к "устойчивости Германии"

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал решение тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) о строительстве в ФРГ завода по производству полупроводников. Канцлер назвал это важным шагом на пути к "устойчивости Германии".

"В настоящее время Германия, вероятно, превращается в крупнейшее место производства полупроводников в Европе", - сказал Шольц журналистам в городе Вильдау (федеральная земля Бранденбург). При этом он подчеркнул, что инвестиции TSMC являются частью других вложений, таких как Infineon в Дрездене или Intel в Магдебурге. Это, по его мнению, также признак уверенности. "Германия - хорошее место для ведения бизнеса", - резюмировал глава правительства ФРГ, выступление которого транслировал телеканал n-tv.

Совет директоров тайваньской компании по производству полупроводников TSMC одобрил строительство завода в Германии за €3,5 млрд (около $3,8 млрд). Речь идет об инвестициях в дочернюю компанию European Semiconductor Manufacturing Company, в которой TSMC будет обладать контрольным пакетом акций. Предполагается, что будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Старт производства запланирован на 2027 год.

Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ указывала, что TSMC намерена открыть производство полупроводников в Дрездене. Как заявляли собеседники издания, проект подразумевает финансирование со стороны правительства ФРГ. По данным источников газеты, было обещано, что правительство Германии поддержит строительство завода, выделив €5 млрд. TSMC будет управлять заводом в рамках совместного предприятия с партнерами Bosch, Infineon и NXP. Предполагается, что каждый из ее партнеров будет иметь по 10% в совместном предприятии.

Тайвань является одним из лидеров в сфере производства и экспорта полупроводниковых изделий, а базирующаяся там корпорация TSMC считается крупнейшей в этой области в мире. Ее доля на мировом рынке превышает 50%.