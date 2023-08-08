Разработка российского ПО для строительной отрасли завершится в первом полугодии 2024 года

Замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик подчеркнул, что импортозамещение ПО также связано с организационными вопросами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Доработка и пилотирование отечественных программных продуктов для строительной отрасли завершится в первой половине 2024 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

"В первой половине 2024 года мы рассчитываем на успешное завершение доработки программных продуктов для стройки, а также поэтапного расширения и применения технологической линейки на объектах линейного и промышленного строительства", - рассказал он корреспонденту ТАСС.

При этом замминистра подчеркнул, что импортозамещение ПО также связано с организационными вопросами. "С точки зрения технологического совершенства или удобства российских программных продуктов проблем нет. Некоторое время занимает процесс переобучения, когда коллеги работали с продуктами, которые резко стали недоступными", - отметил Михайлик.

Ранее сообщалось, что Минстрой России ведет активный мониторинг в вопросах импортозамещения иностранного ПО. Это один из ключевых вопросов в рамках цифровизации строительной отрасли в России. Со стороны ведомства ведется системная работа в части формирования перечня ПО для градостроительства. Последнее обновление опубликовано 31 июля. В настоящее время перечень содержит уже более 300 российских программных продуктов, при этом часть из них уникальна, поскольку зарубежный аналог на территории России отсутствует.