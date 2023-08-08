Хуснуллин: увеличение лимита по инфраструктурным облигациям даст мультипликативный рост

По словам вице-премьера, программа инфраструктурных облигаций является очень востребованной в России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Предварительно согласованное увеличение лимита по инфраструктурным облигациям с 150 до 300 млрд рублей даст положительный мультипликативный эффект, в том числе для строительной отрасли. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

"143 млрд [рублей] уже распределены. Есть предложение распределить 150 млрд рублей. Вы предварительно поддержали. Если заработает этот механизм, то такие проекты мы могли бы финансировать, потому что эти деньги точно в течение 10-15 лет возвращаются и дают очень большой мультипликативный эффект. Вперед построить на 4 млрд рублей сети - никто не потянет", - сказал он, обращаясь к президенту.

Хуснуллин отметил, что программа инфраструктурных облигаций очень востребована в РФ, и напомнил, что ее развивает ДОМ.РФ.

Тему инфраструктурных облигаций в ходе совещания поднял генеральный директор АО "Курский завод крупнопанельного домостроения имени А. Ф. Дериглазова" Игорь Дериглазов. Он рассказал, что размер предоплаты технического присоединения для проектов суммарной площадью 1 млн кв. м может достигать 4 млрд рублей. По его словам, механизм облигаций мог бы помочь сбалансировать такую нагрузку на компанию.

Другой участник совещания - президент компании "Страна девелопмент" Александр Гайдуков отметил, что важно расширить использование инфраструктурных облигаций для проектов социальных объектов. По его мнению, это позволило бы "улучшить экономику проекта и сделать более доступным жилье".

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. В настоящий момент лимит по этому механизму составляет 150 млрд рублей. 15 декабря 2022 года Путин на совещании в Ново-Огарево поручил расширить программу и удвоить объем ее финансирования до 300 млрд рублей.