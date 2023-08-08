Индексы Мосбиржи и РТС торговались разнонаправленно

Индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, долларовый индекс РТС снизился на 1,69%

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник показал разнонаправленную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,04%, до 3 085,31 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 1,69%, до 999,8 пункта. Курс доллара по итогам дня вырос на 1,92%, закрывшись на отметке 97,1 рубля, евро - на 1,1%, до 106,45 рубля, юань - на 1,35%, до 13,419 рубля.

"Покупки сдерживались снижением котировок сырьевых товаров, общим ухудшением внешних настроений, технической перегретостью голубых фишек", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

На фондовом рынке во вторник лидерами роста оказались акции "Распадской" (+5%) в ожидании сильных финансовых результатов по итогам I полугодия 2023 года, которые будут опубликованы на этой неделе, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Также самый большой рост показали расписки Ozon (+3,26%), X5 Retail Group (+2,94%), а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+2,44%).

"Лидерами понижения оказались акции НМТП (-9,2%), которые упали в ходе коррекции после бурного роста накануне", - добавила Мильчакова. Также падение показали акции ДВМП (головная компания группы Fesco) (-3,94%), снизились котировки акций банка "Санкт-Петербург" (-3,29%) и расписки "Циана" (-2,69%).

Прогноз на завтра

"Завтра в фокусе внимания может оказаться корпоративный новостной фон. В середине недели Сбербанк опубликует финансовые результаты по РПБУ за 7 месяцев 2023 года. На американском рынке в среду отчитаются Walt Disney, NetEase. В КНР в среду будут обнародованы данные по инфляции за июль", - отмечает Александр Бахтин.

Прогноз "БКС мир инвестиций" на 9 августа по индексу Мосбиржи - 3000-3150 пунктов, по курсу рубля к доллару - 93,5-97,5 рубля.

Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3000-3100 пунктов, пара доллар/рубль проторгуется в диапазоне 96-98 рублей, евро/ рубль - в коридоре 105-107 рублей, юань/рубль - в интервале 13,2-13,5 рубля.